Die Ratsfraktion und ihre Schwerpunkte in der noch jungen Wahlperiode So sehen die Grünen die Zukunft Kevelaers

„Wie sieht Kevelaer in Zukunft aus? Welche Perspektiven gibt es? Wer hat Ideen, wer will mitgestalten? In einer unregelmäßigen Serie „Zukunft für Kevelaer“ will das Kevelaerer Blatt Menschen aus Verwaltung und Politik, aus Wirtschaft und Ehrenamt, aus Kirchen und Vereinen, aber auch engagierte Privatpersonen und ihre Perspektiven für ihre Heimatstadt vorstellen. Dazu haben wir unter anderem die Fraktionen im Kevelaerer Rat nach ihren Ideen, Vorstellungen und Schwerpunkten ihrer politischen Arbeit und im Rat befragt. In der heutigen Folge unserer Serie stellt die Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen die Ziele „Grüner“ Politik in und für Kevelaer vor.

Mobilitätswende

Im Rahmen der Klimaziele ist eine Trendwende in unserem Straßenverkehr unerlässlich. Es reicht aber nicht aus, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch alternative Antriebe zu ersetzen. Unser Verkehrssystem braucht eine grundlegende Veränderung, damit unsere Innenstädte lebenswert und liebenswert gestaltet werden können. Wir wollen in Kevelaer mehr Fuß- und Radverkehr und die Förderung von Bus und Bahn mit dem Ziel, die Straßen und Parkplätze für den Autoverkehr zu verringern und anders zu nutzen.

Auch wenn Kevelaer eine Stadt der „Fietsers“ ist, gibt es bei der Fahrradfreundlichkeit in unseren Augen sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten. Wir wünschen uns komfortable Radwege und auch Fahrradstraßen, damit Kevelaer, Wetten, Twisteden, Winnekendonk und Kervenheim gut miteinander verbunden werden können und als Voraussetzung dafür, dass R…