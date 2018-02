Der Glasfaserausbau in Kervenheim ist aktuell in vollem Gang. Die Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Es gibt aber auch Kritik an der schlechten Informationspolitik des Unternehmens.



Zufrieden blickt Joachim Bracke in seinem Arbeitszimmer auf den Bildschirm. Der 66-jährige, der 50 Dienstjahre bei der Post auf dem Buckel hat, öffnet mit seiner Maus ruck, zuck die Internetseite des KB und sieht sich die Geschichte zum Kervenheimer Karnevalszug an.

„Früher hatten wir 2,5 MB, das ist jetzt deutlich schneller, Jetzt kann ich Zeitungsseiten sofort ohne Verzögerung öffnen“, gesteht der unter anderem in der Geschichtsgruppe des Heimatvereins aktive Pensionär, dass er die schnellere Verbindung „beruflich oder für meinen Seelenfrieden“ nicht so unbedingt braucht.

Gerade für jüngere Leute, um Filme oder Musik streamen sei das schnellere Netz aber wichtig. Gut sei es auch, mal was zügiger zu recherchieren. „Und es ist für das ganze Dorf ein enormer Fortschritt.“

Die Mitarbeiter der Glasfaser hätten vo…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.