So klingt der Solegarten sorgt für Musik und Genuss

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm ein besonderes Event-Highlight in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Am 20. Juni 2026 lädt das Kevelaer Marketing zum stimmungsvollen Open-Air-Konzert „So klingt der Solegarten“ ein. Zwischen 18 und 22 Uhr erwartet die Besuchenden ein abwechslungsreicher Abend voller Live-Musik, Genuss und entspannter Atmosphäre im Solegarten St. Jakob. Dank der Unterstützung der „Sparkasse Rhein-Maas“ ist der Eintritt kostenfrei.

Musikalische Vielfalt auf zwei Bühnen

Auch in diesem Jahr gestalten junge Talente der „Rockschule Hamminkeln“ das musikalische Programm. Auf zwei Bühnen präsentieren sie unterschiedliche Stilrichtungen und sorgen für einen lebendigen Mix, der für viel Unterhaltung sorgt. Neben der vierstimmigen Newcomer-Band „4TimesDifferent“, können sich Besuchende auf Sänger und Songwriter Melvin Schulz genannt „Menningmann“ freuen. Auch „Cesare Acoustic“ tritt erneut im Solegarten St. Jakob auf. Die beiden Sängerinnen Emma Stappenbeck und Ann-Kathrin „Anni“ Scholten begeistern außerdem mit ihren gefühlvollen Stimmen. Die Gäste sind herzlich eingeladen, Picknickdecken oder Campingstühle mitzubringen und sich ein gemütliches Plätzchen rund um die Bühnen auf dem Rasen zu sichern. „Wir möchten den Besuchenden einen ganz besonderen Sommerabend im Solegarten St. Jakob rund um das Gradierwerk mit abwechslungsreicher Live-Musik und kulinarischen Genüssen bereiten”, freut sich Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leitung vom Kevelaer Marketing, auf das Event.

Gastronomische Highlights im Solegarten St. Jakob

Auch kulinarisch wird bei diesem Event einiges geboten. Eine Auswahl an erfrischenden Getränken ist im Gradierwerk erhältlich. Besuchende können sich außerdem auf leckere Pizza von „Hennings PizzaCatering“ freuen. Abgerundet wird das vielfältige Angebot durch süße Crépes und Waffeln von „Piccola Cucina 47“. Besuchende haben auch die Möglichkeit eigene Getränke und Snacks für einen gemütlichen Abend mitzubringen.