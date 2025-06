So klingt der Solegarten im Juli

Der Sommer naht – und damit auch ein besonderes Event-Highlight in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Am Samstag, 26. Juli 2025, lädt das Kevelaer Marketing gemeinsam mit der „Rockschule Hamminkeln“ zu „So klingt der Solegarten“ ein.

Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich der Solegarten St. Jakob in eine stimmungsvolle Open-Air-Kulisse voller Musik, Genuss und entspannter Sommeratmosphäre. „Wir freuen uns auf einen besonderen Konzertabend, der dank der Unterstützung der ‚Sparkasse Rhein-Maas‘ für alle Besucher kostenfrei angeboten werden kann“, sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleiterin Event.

Junge Talente und vielfältige Klänge

Den Auftakt gestalten von 18 bis 19 Uhr die Nachwuchstalente der „Rockschule Hamminkeln“, die mit ihrer frischen Energie das Publikum begeistern werden. Danach sorgen weitere Künstler im Solegarten für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung. In diesem Jahr wird es erstmalig auf zwei verschiedenen Bühnen ein festes Programm geben. Neben dem niederländischen Duo „Lion & Rose“ begeistern Luna und Melvin Schulz das Publikum mit ihren Darbietungen.

Auch der niederländische Künstler „Moanzy“ ist in diesem Jahr mit dabei. Die Gäste sind herzlich eingeladen, Picknickdecken oder Campingstühle mitzubringen und sich ein gemütliches Plätzchen rund um die Bühnen auf dem Rasen zu sichern.

Gastronomische Vielfalt im Solegarten

Neben musikalischen Highlights kommt für die entspannte Atmosphäre auch das Kulinarische nicht zu kurz. Marco Launert bietet in seiner Getränkedose „Matilda“ erfrischende Drinks an, während „Old Butchery“ für herzhafte Speisen sorgt. Außerdem können sich Besucher auf eine Auswahl an süßen Speisen freuen.