Es ist die reine Freude, wie die Jungs auf der Hauptstraße arbeiten können. Das Wetter spielt mit, die Maschinen laufen wie geschmiert und die Kreuzung Annastraße/ Willibrordstraße ist auch schon fast wieder begeh- bzw. befahrbar. So wandere ich also, freundlich nach rechts und links grüßend, die Hauptstraße auf ihrem bereits fertiggestellten Teil hoch in Richtung Basilika. Meine schon oft erwähnt…