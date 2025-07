Vor 20 Jahren starb der Politiker und Familienmensch Thomas Flacke „ So hat sein Leben einen Sinn gehabt “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Thomas Flacke

„Er war ein feiner Kerl, aufrichtig, seriös und kompetent“, sagte einer seiner politischen Weggefährten. So bleibt Thomas Flacke, der am 28. Juli 2005 starb, in Erinnerung.

Der 1959 in Sevelen geborene spätere Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und gelernte Schlosser gewann 1994 das Direktmandat zur Kommunalwahl in Kevelaer-Nord – ein besonderer Sieg, denn Flacke war auf der Reserveliste nicht ausreichend abgesichert worden, nachdem sich bei der Aufstellung der Liste u. a. die Ortschaft Twisteden mit Franz Wustmans zulasten von Kevelaer-Mitte vorgedrängt hatte.

1997 wurde Thomas Flacke Beisitzer im Vorstand des CDU-Ortsverbands Kevelaer-Mitte. Nachdem er bei der Kommunalwahl 1999 erneut das Direktmandat gewonnen hatte, bewarb er sich mit Hilfe starker Kräfte in der CDU um den Fraktionsvorsitz.

Dann aber entschied eine Mehrheit sich für Franz Wustmans und brüskierte Thomas Flacke. Mutig machte er seine Empfindungen und Ansichten in einem Brief öffentlich. Er sei fallengelassen worden, damit an…