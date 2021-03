Von der Messe mit Anmeldung bis zum Online-Gottesdienst So feiern die Kirchen in Kevelaer Ostern





Die Planungen für die Ostertage standen in allen Kirchengemeinde der Wallfahrtsstadt fest. Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wurden sie nun nochmal neu überdacht. „Wir waren geschockt und fragten uns, was denn eine Osterruhe sei“, sagt Pastor Andreas Poorten von St. Antonius. Die Gottesdienste seien der Zeit angepasst sowieso und kürzer auch. So blieben sie bei den gut durchdachten Ausarbeitungen, versichert Poorten.

Nachzulesen sind diese unter www.antonius-kevelaer.de. Für die Osternachtsfeiern und die Messen am Ostersonntag und Ostermontag muss man sich online oder unter Tel. 02832-9752610 im Pfarrbüro anmelden. Die liturgischen Feiern am Gründonnerstag und Karfreitag kann man ohne Anmeldung besuchen.

Auch gibt es seit kurzem einen neuen Service von St. Antonius, nicht nur in Coronazeiten. Bei „Predigten zum Nachhören“ wird jeweils eine Sonntagspredigt aus der Pfarrei auf ihrem SoundCloud-Kanal veröffentlicht. Dabei hätten sie besonders auch an die Kranken gedacht, erklärt Poorten. Früher sei das schon mal gemacht worden, indem man Predigten auf Kassetten mitschnitt und diese den Kranken nach Hause brachte.

St. Marien bleibt bei den Planungen