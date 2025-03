Zum Tod von Joachim „Jochen“ Janshen aus der Berendonk „ So einen Jochen braucht jedes Dorf “

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Joachim Janshen

In Wetten kannte ihn jeder als „Jochen“. Einen Nachnamen brauchte er selten. Am 17. Februar ist Joachim Janshen im Alter von 91 Jahren gestorben.

Als Franz-Josef Vos 2004 zum Wettener Festkettenträger erkoren wurde, wünschte er sich einen Adjutanten an die Seite, dem das Wohl der Dorfgemeinschaft ebenso am Herzen lag wie ihm. Vos suchte erst gar nicht. Er hatte ihn viele Jahre zuvor in Jochen Janshen gefunden. „Im Präsidium der Geselligen Vereine haben wir schon immer zusammengearbeitet“, sagte Franz-Josef Vos damals.

Schon immer… Jochen Janshen hatte ab 1968 über Jahrzehnte in diesem Gremium mitgewirkt, u.a. von 1983 bis 1991 als Kassierer. Er freute sich riesig über seine Berufung zum Adjutanten. Während der Festkettenübergabe sagte Janshens Sohn Lambert, damals Präsident der Geselligen Vereine, über Franz-Josef Vos und seinen Vater Jochen Janshen: „Zwei Personen, die ständig an der ‚Schönen Geschichte‘ Wettens mitgearbeitet haben, stehen heute im Mittelpunkt. Sie sind Vorbild für un…