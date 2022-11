So einen Burgzauber gibt es nur in Kervenheim

Die Landpartie im Sommer, mit sehr vielen Besuchern, ist vielen Gästen noch in sehr guter Erinnerung. Aber die jahrhundertealte Burg kommt nicht zur Ruhe, denn die Vorbereitungen für das nächste große Fest auf der Burg laufen schon sehr lange und sind jetzt in der Endphase. „Wir kennen die Entwicklung der Coronazahlen nicht, gehen jedoch derzeit davon aus, dass unser Burgzauber 2022 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit stattfindet“ sagt Andreas Jansen, Leiter des Orgateams: „Damit unsere Gäste uns mit einem guten Gefühl besuchen können, werden wir selbstverständlich alle dann noch geltenden Corona- und Hygienevorschriften beachten und einhalten.“

Dorfmarketing

Organisiert wird dieser allseits beliebte und zwischenzeitlich weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte ganz besondere Weihnachtsmarkt, von der evangelischen Pfarrgemeinde und dem Dorfmarketing Verein WIR für Kervenheim e. V. Aber auch viele andere Vereine und sonstige Gemeinschaften wirken unterstützend mit.

Auf dem romantischen und weitläufigen Burghof rund um die alte Kastanie sind dann wieder die schönen Buden aufgebaut. Über dreißig Künstler und Handwerker werden dort ihre Waren präsentieren. Auch hinter den meterdicken Mauern in der Burg und ganz unten im teilrestaurierten alten Gewölbekeller bieten einige Kreative ihre Kunstwerke an.

„Wir haben wieder, wie auch schon in den letzten Jahren, besonderen Wert darauf gelegt, dass ausschließlich handwerkliche und weihnachtliche Waren angeboten werden. Wir wollen uns damit bewusst und deutlich von dem Angebot von anderen kommerziellen Veranstaltungen abheben“ sagt Linda Rühlke, Vorsitzende des Dorfmarketingvereins WIR für Kervenheim e. V.

Ideale Kulisse

Der Kervenheimer Burghof mit seiner wunderschönen, einmaligen und urigen Atmosphäre ist eine ideale und ganz besondere Kulisse, die man sonst im weiten Umkreis nicht findet. Die Besucher erwartet wieder ein vielfältiges Angebot: Liebevoll handgefertigte Produkte aus Holz, Wolle, Filz und Wachs, Modeschmuck, Echtschmuck, Kinderspielzeug, Kunstgewerbe, Metall- und Betonkunst, Bilder, Traumfänger, edle Goldschmiedekunst, Rostobjekte und noch sehr vieles mehr.

Der Weihnachtsmann hat für beide Tagen sein Kommen fest zugesagt und wird für die kleinen Besucher ganz sicher auch kleine Geschenke mitbringen.

An beiden Tagen wird auch wieder ein anspruchsvolles und vielfältiges Musikprogramm angeboten. Es gibt ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten, aber auch neue Künstler stehen in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Open Air Bühne auf dem Burghof. Siehe Musikprogramm.

Wir glauben an gutes Wetter, werden aber vorsorglich alle Laufwege wieder mit Rindenmulch streuen, damit auch bei schlechter Witterung kein Besucher nasse Füße bekommt.

Zur Stärkung der Gäste werden neben Leckereien vom Grill auch Reibekuchen, Schmörkes, Kartoffelchips mit Dipp, Waffeln, Honig-Met, gebrannte Mandeln und natürlich auch Glühwein angeboten. Erstmalig in diesem Jahr wird auch das „Kaffeemobil“, aus Düsseldorf, eine chromblitzende umgebaute Piaggio-Ape mit einer professionellen Siebträgermaschine, verschiedene Kaffeespezialitäten anbieten.

Funkelndes Lichtermeer

Nach Einbruch der Dunkelheit werden Kerzen, Fackeln, Feuerkörbe und Feuertonnen den historischen Burghof wieder in ein adventliches, funkelndes Lichtermeer verzaubern. Und genau das ist dieses ganz besondere heimelige, romantische und urige Flair, die stimmungsvolle und zauberhafte Atmosphäre auf dem Burghof. Das gibt es wirklich nur in Kervenheim und das hat den Weihnachtmarkt in den vergangenen Jahren so besonders und zu einem Besuchermagneten gemacht. „Und genau das ist es, was wir Burgzauber nennen.“ versprechen die Veranstalter.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei! Der 5. „Burgzauber“ beginnt am Samstag, 3. Dezember um 12:00 Uhr. Am Sonntag 4. Dezember beginnt der Markt schon um 11:00 Uhr.