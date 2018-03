Kevelaer. In den sozialen Netzwerken ist in den vergangenen Wochen das Thema „Diebstahl von Metallschrott aus dem Sperrmüll“ aufgeworfen worden – ein Thema, dass immer mal wieder die Runde macht. Wie groß ist das Problem in Kevelaer tatsächlich und wie geht die Stadt damit um? Das KB hat mit Klaus Heynen von der Abteilung für Steuern und Abgaben darüber gesprochen.



Kevelaer. In den sozialen Netzwerken ist in den vergangenen Wochen das Thema „Diebstahl von Metallschrott aus dem Sperrmüll“ aufgeworfen worden – ein Thema, dass immer mal wieder die Runde macht. Wie groß ist das Problem in Kevelaer tatsächlich und wie geht die Stadt damit um? Das KB hat mit Klaus Heynen von der Abteilung für Steuern und Abgaben darüber gesprochen.

KB: Herr Heynen, Sie sind in Kevelaer für das Thema zuständig – wie groß ist denn das Problem überhaupt?

Heynen: Die Hinweise bekommen wir ständig. Es gibt beständig Leute, denen das ein Dorn im Auge ist. Das ist ein generelles Problem bei der Sammlung, was sich die letzten 15 bis 20 Jahre schon durchzieht – besonders, wenn Rohstoffpreise anziehen und für Altmetall…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.