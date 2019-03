Smart-Watch geraubt

Am Sonntag, 3. März, gegen 19.45 Uhr, war ein 44-jähriger Mann aus Kevelaer zu Fuß auf dem Heiligenweg unterwegs. In Höhe der Kreuzung Eichendorffstraße näherte sich ihm eine unbekannte Person von hinten und schubste den 44-Jährigen zu Boden. Dann zog der Täter ihm seine Smart-Watch vom Handgelenk und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Täter konnte vom Opfer nicht beschrieben werden. Der 44-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.