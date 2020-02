Am Samstagmorgen zeigte sich in der Dreifachturnhalle wieder ein lebhaftes Bild: Motivierte Kinder laufen wild durcheinander, die Eltern nippen am ersten Kaffee des Tages und die Tribüne in der Halle wird immer voller. Die St. Hubertus Grundschule Kevelaer lud am Wochenende wieder zum alljährlichen Hallensporttag ein. Bevor die jungen Sportler auf die acht aufgebauten Stationen losstürmen konnten, begrüßte die Schulrektori…