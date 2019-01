Sitzungen für große und kleine Jecken

Traditionell finden wieder die beliebten Karnevalssitzungen der Geselligen Vereine Wetten im Knoase-Saal statt. Für ein unterhaltsames Programm aus Wort-, Tanz- und Gesangseinlagen ist gesorgt. Nach dem Programm kann wie immer noch das Tanzbein geschwungen werden.

Die beiden Sitzungen starten an den Samstagen 16., und 23. Februar, jeweils um 18.41 Uhr.

Wer Karten für den Preis von 10 Euro ordern möchte, sollte am Donnerstag, 31. Januar, zwischen 18 und 20 Uhr unter Telefon: 02832/ 978567 eine Reservierung vornehmen. Die reservierten Karten sind dann am Sonntag, 3. Februar, ab 18 Uhr in der Bäckerei Steegmanns abzuholen. Die Kinderkarnevals-Sitzung findet am Sonntag, 17. Februar, ab 14.11 Uhr, ebenfalls im Knoase Saal statt. Der Eintritt ist hier frei, daher ist hierfür auch keine Reservierung von Karten erforderlich.

Die Geselligen Vereine Wetten würden sich freuen, wieder zahlreiche Karnevals-Jecken begrüßen zu können. Auskünfte erteilt Bernd Ingenhaag, unter Telefon: 02832/4791.