Wilhelm Basten wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft im Kevelaerer Männer-Gesang-Verein geehrt Singen im Chor

/ von Lisa Schweren

Wilhelm Basten bekommt seine Ehrennadel. Foto: LS

Wohl kaum etwas bereichert die Adventszeit so sehr wie Musik. Da wundert es nicht, dass der Kevelaerer Männer-Gesang-Verein seine Adventsfeier mit zwei Liedern begann. „Oh, Tannenbaum“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ erklangen im Feiersaal in Gasthaus „Zum Einhorn“.

Die Begrüßung übernahm der zweite Vorsitzende Wilhelm Holtappels, da der erste Vorsitzende Josef Lipka leider krankheitsbedingt fehlte. „Es freut mich, dass so viele gekommen sind“, so Holtappels beim Anblick der Mitglieder an den vollbesetzten Tischen.

Ganz besondere Gäste waren dabei Georg Bruckmann und Erwin Dietrich vom Moerser Sängerkreis. Sie waren gekommen, um Wilhelm Basten für seine 60jährige Mitgliedschaft im KMGV zu ehren (das KB berichtete).

Er berichtete kurz von seinen Anfängen beim Chor. Er war von einem anderen Mitglied angeworben worden. „Man muss angestoßen werden“, weiß Dietrich über den Einstieg in die Chorarbeit zu berichten. Und das wurde Basten auch. Er hält seinem Verein nun schon 60 Jahre die Treue. Dafür gab es neben einer Urkunde auch noch eine Nadel vom Moerser Sängerkreis.

Die Laudatio auf Basten hielt Josef Pauls, der findet: „Wilhelm ist unser bester Tenor, wenn ich das mal sagen darf.“ Mit seinen 87 Jahren ist Basten immer noch unglaublich fit und kann …