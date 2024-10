Siegpunkt verschenkt

Spielbericht 3. Mannschaft vom 19.10.2024

Die 3. Mannschaft musste Auswärts in „Unter Uns Uedem 3“ antreten und spielte nur unentschieden. Rüdiger Spielmann musste gegen Rene Stadler aus Uedem spielen und verlor nach schwacher Leistung 18 zu 28 in 25 Aufnahmen. Klaus Cleve machte seine Sache besser und gewann seine Partie 38 zu 8 in 25 Aufnahmen. Helmut Gesthüsen erspielte sich einen knappen Sieg und gewann 40 zu 35 in 18 Aufnahmen. Als letztes musste Ernst Simon gegen Armin Kramme antreten. Nach einer sehr spannenden Partie schaffte es Ernst Simon nicht, die Gewinnpunkte zu holen. Er verlor mit nur einen Punkt 21 zu 20 in 25 Aufnahmen. Somit konnten die Kervenheimer nur einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Spielbericht 4. Mannschaft vom 18.10.2024

Doe 4. Mannschaft aus Kervenheim musste zu Hause gegen einen Favoriten der 4. Klasse antreten und zwar gegen „B.C. Bimmen 2“. Nach zuletzt sehr guter Leistung musste sich Willi Spielmann diesmal gegen Toon Scholten von Bimmen geschlagen geben und verlor 25 zu 33 in 20 Aufnahmen. Werner van Dongen vom BC Kervenheim spielte eine gute Partie und gewann gegen Rob Schurmans mit 30 zu 24 in 25 Aufnahmen. Andre Brouwers konnte Karl Albrecht von Bimmen nicht in Bedrängnis bringen und verlor die Partie 20 zu 37 in 25 Aufnahmen. Rainer Kürvers vom BC Kervenheim brachte Fritz Buil auch nicht in Schwierigkeiten und verlor 16 zu 25 in 25 Aufnahmen. Damit mussten die Kervenheimer die Punkte den Gästen mit auf die Heimreise geben und verloren mit 2 : 6 Partiepunkten.

Das nächste Heimspiel ist am 26.10.2024 (1. Mannschaft ab 17 Uhr gegen Rot-Weiß-Kleve 1).