Siegerin des Vorlesewettbewerbs an der Gesamtschule Kevelaer gekürt

„Leistung sichtbar machen“ – das ist ein wesentlicher Baustein in der pädagogischen Arbeit an der Gesamtschule Kevelaer. So ist etwa der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen mittlerweile eine Tradition.

Dieser sollte trotz der Corona-Pademie auch in diesem Winter stattfinden. Am vergangenen Freitag trafen sich nun – aufgrund der Umstände in deutlich kleinerem Kreis – die zehn Teilnehmer*innen mit den beiden Juror*innen Silvia Jennerwein und Oliver van Well, Lehrerkräfte an der Gesamtschule Kevelaer.

Alle Teilnehmer*innen hatten sich zuvor in ihren Klassen gegen Mitbewerber*innen durchsetzen können. Schulsiegerin wurde Amira Wehling (6b; siehe Foto) vor Isabelle Brylski (6e) und Finja Dercks (6c). „Insgesamt war es eine sehr knappe Entscheidung“, sagt Silvia Jennerwein.

„In den letzten Wochen haben sich die Klassen mit ihren Deutschlehrern intensiv auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Wir sind stolz auf die nun gezeigten Leistungen, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre hohen Lesekompetenzen mutig unter Beweis gestellt haben.“

Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer*innen Urkunden. Amira Wehling konnte sich zudem über einen Buchgutschein freuen.

Foto: Gesamtschule