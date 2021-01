Sie sind auch dieses Jahr ein Segen

Den Plan für den Ablauf der diesjährigen Sternsingeraktion hat die Gemeinde St. Marien Kevelaer nochmal angepasst:

Wer die Sternsinger live sehen möchte, hat die Möglichkeit dazu in den Messen am 3. Januar 2021 um 10 Uhr und um 11:45 Uhr.

Außerdem wird es ab dem 2. Januar 2021 auf der Homepage von St. Marien (www.st-marien-kevelaer.de) einen kleinen Film geben, wo sich Interessierte die Sternsinger von zu Hause aus ansehen können.

Die Auftritte der Sternsinger im Pax Christi entfallen!

Es bleibt dabei, dass die Segenszeichen am ersten Januar Wochenende in die Briefkästen aller Haushalte gebracht werden und an zentralen Stellen in Kevelaer Sammeldosen zum Spenden bereitstehen.

Wer gerne beim Verteilen der Segenszeichen helfen möchte, kann sich gerne per Mail melden (sternsinger-kevelaer@web.de).