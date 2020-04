Sie müssen erfinderisch werden

Das „Quiz im Löwen“ findet am 18. April per Live-Übertragung bei Facebook statt

Am 17. April 2020 sollte es im Goldenen Löwen wieder heiß hergehen. Auf rauchende Köpfe, fragende Blicke und eingespielte Teamarbeit hatten sich Stefan Spittmann und Dirk Winkels vom „Quiz im Löwen“ schon gefreut. Stattdessen bleibt der Saal leer – zumindest fast. Denn die beiden Veranstalter haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um ihre Quiz-Liebhaber nicht ganz ohne Ratespaß stehen zu lassen. Am Samstag, 18. April 2020, werden Spittmann und Winkels über ihre Facebook-Seite per Video live gehen und die Fragen beim „#wirbleibenzuhause Spezial“ an ihre Zuschauer stellen. „Weil wir natürlich sehr traurig sind, dass wir die Veranstaltung überhaupt absagen müssen. Das tut uns sehr leid“, erklärt Spittmann. Die Idee, das Quiz per Videoübertragung zu realisieren, sei ihnen gekommen, nachdem sie in Walbeck vor Kurzem ein ähnliches Projekt gesehen hatten. Das Ganze wollen die Kevelaerer nun für ihr Format anpassen.

„Wir hoffen natürlich, dass uns die Technik nicht im Stich lässt“, sagt Spittmann. Die bietet nämlich an diesem Abend das Grundgerüst des Ganzen. Mit Kamera und Laptop werden die Veranstalter live aus dem Goldenen Löwen streamen – unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen. Das Quiz soll in zwei Teilen stattfinden: Drei Frageblöcke wird es vor der Pause und drei danach geben. Eine Sache, die bei dieser Aktion wohl noch wichtiger ist als beim regulären „Quiz im Löwen“-Format, ist die Ehrlichkeit der Teilnehmer (denn Google würde die Antworten sicherlich hergeben). „Wir appellieren da an die Ehrlichkeit der Leute und an den Ehrgeiz. Wir hoffen auf den eigenen Antrieb, dass mein sein Wissen da einsetzt“, betont Spittmann. Kontrollieren könne man das natürlich nicht.

„Wir möchten nicht, dass die Leute sich zuhause treffen“

Die Antworten können die Teilnehmer an diesem Abend nach Beendigung der Fragerunde per WhatsApp oder per E-Mail senden. Am folgenden Tag werden dann die Gewinner bekanntgegeben. Ob die Teilnehmer sich hierbei alleine den Fragen stellen, einen Familienabend daraus machen oder eine Quiz-Gruppe per WhatsApp gründen, ist dabei jedem selbst überlassen. Eines jedoch ist den Veranstaltern wichtig: „Wir möchten nicht, dass die Leute sich zuhause treffen“, sagt Spittmann. Dann wäre der Sinn dieser Veranstaltung auch sicherlich verfehlt.

Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, der möchte – von jedem beliebigen Ort aus. Das Video kann jeder verfolgen. Es gebe sogar bereits eine Zusage eines Pärchens aus Spanien, das auf seiner Europareise dort „gestrandet ist“. Auch für Leute, die bisher keinen Platz beim regulären „Quiz im Löwen“ bekommen haben, sei das eine Möglichkeit, das Format kennenzulernen, sagt Spittmann. „Wir hoffen, dass Kevelaer am Samstag nicht vor dem Fernseher sitzt, sondern vor dem Laptop, Rechner, Handy“ und sich den Fragen stellt.

Bezüglich der Preise stehen die Veranstalter in Kontakt mit Edeka Brüggemeier. Außerdem arbeite man noch an einer Möglichkeit, während der Veranstaltung für einen guten Zweck spenden zu können. Um teilzunehmen, müssen Sie lediglich am Samstag, 18. April 2020, um 20.15 Uhr auf die Facebook-Seite des „Quiz im Löwen“ gehen und dem Videostream folgen. „Man muss kein Facebook-Konto besitzen, um teilzunehmen“, fügt Spittmann hinzu. Über einen Link, der einem auf Wunsch per E-Mail zugesendet wird, kann man das Video auch ohne Nutzerkonto verfolgen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Mit dem Absenden der Antworten nehmen Sie automatisch teil.