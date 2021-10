Im Dezember treten Künstler*innen für einen guten Zweck auf: Erlös geht an Hilfsorganisation, die sich für Bildung in Tansania einsetzt Sie machen Musik für Bildung

Lydia und Jürgen Renfordt reisen gerne nach Afrika und organisieren aktuell ein Benefiz-Event zugunsten der Menschen vor Ort. Foto: privat

Wenn Weltstar Chris Andrews, Randolph Rose und der Kevelaerer Lokalmatador Karl Timmermann aufeinandertreffen, dürfte gute Stimmung garantiert sein. Gemeinsam mit anderen Musiker*innen haben die Künstler nicht lange gezögert, als sie die Anfrage für ein Benefiz-Event bekamen. Das Kevelaerer Ehepaar Lydia und Jürgen Renfordt hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit einem Konzertabend Spendengelder für die Hilfsorganisation „IOP“ für Tansania zu sammeln. In Eigenregie setzten die beiden Engagierten alle Hebel in Bewegung, um die Veranstaltung am 12. Dezember 2021 auf die Beine zu stellen – mit überwältigender Resonanz und Hilfsbereitschaft aus der Musikbranche.

Dass es sich lohnt, seine Kontakte einfach mal spielen zu lassen, haben die Sängerin Lydia und Sänger, Komponist, Musikproduzent sowie WDR-4-Moderator Jürgen Renfordt in den vergangenen Wochen am eigenen Leib erfahren. Durch ihre Beziehungen in der Musikbranche hatte das Paar einige Anlaufstellen. Eine solch große Resonanz der Künstler*innen, ohne auch nur einen Cent Gage zu erhalten, an einem Konzertabend mitzuwirken, hatte das Kevelaerer Paar dann aber doch nicht erwartet. „Es ist beeindruckend, dass alle, die wir angesprochen haben, sofort zugesagt haben“, sagt Lydia Renfordt. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele zusagen.“ Stolz verkünden die beiden nun also einen Benefiz-Abend mit Chris Andrews, Olaf Henning, Randolph Rose, Bo Shannon, Lars Vegas, Willi Girmes und Karl Timmermann.

„Als wenn ich nach Hause komme“

Die Eintrittsgelder werden die Organisator*innen komplett an die Hilfso…