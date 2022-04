Was die Gelderner Straße geschichtlich zu bieten hat Sie ist eine der längsten in Kevelaer

Die Gelderner Straße 1954 mit Blickrichtung Basilika. Fotos: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Gelderner Straße

Kennen Sie den „Zauberlehrling“ von Goethe? Der hat ganz erschreckt seinen Herrn und Meister um Hilfe gerufen: „Die ich rief, die Geister, die werd‘ ich nun nicht los.“ So oder ähnlich soll er gerufen haben.

Kurz, aber wirklich nur kurz, kam mir eine ähnliche Anwandlung, als ich mir nach allen neun bisher beschriebenen Straßen die Gelderner Straße in ihrer Gesamtlänge vorstellte: „Die darfst du nicht auslassen.“

Sie gehört mit gut 2000 Metern zu Kevelaers längsten Straßen, reicht von der Antonius-Kirche südwärts bis zur B9. Wobei ich ergänzend leider auch noch die dunklen 30er-Jahre erwähnen muss. 1933 wurde die Gelderner Straße in „Antoniusstraße“ umbenannt, allerdings nur auf dem Abschnitt von der Pfarrkirche bis zur Einmündung Antoniusstraße und gottlob noch mit einem akzeptablen Namen. Dieses Glück hatte die Antoniusstraße nicht; sie wurde im selben Jahr in „Horst-Wessel-Straße“ umbenannt.

Genug von diesen schwarzen Tagen.

Bis zur B9

Wie schon öfter liegt auch bei der Gelderner der Namensursprung auf der Hand, denn sie führt…