Gespannt verfolgt Jessica Saric, wie die Kinder „ihres“ Jona-Kindergartens fleißig Holzstücke zusammenlegen. Seit einem Jahr ist die 34-jährige gebürtige Bottroperin Leiterin des Kevelaerer Kindergartens an der Heinestraße. Dass sie 2019 die Gelegenheit bekam, nach einer längeren Zeit im Mutterschutz wieder in ihren Beruf einzusteigen, dafür ist sie bis heute der evangelischen Kirchengemeinde sehr dankbar. An den Niederrhein verschlug es die ausgebildete Erzieherin, die in Gladbeck ihr Fachabitur machte und parallel die Ausbildung absolvierte, vor drei Jahren. Mit ihrem Ehemann und der heute vierjährigen Tochter ging es nach Geldern. Vor zwei Jahren wurde dann ihr Sohn geboren. „Uns hatte das Land gereizt, wir wollten der Stadt entfliehen - und die Kaufpreise im Ruhrgebiet...“ will die vital wirkende Frau darüber gar nicht mehr reden. „Ich bin zwar von Herzen Ruhrpottler, aber schon gut assoziierter Niederrheiner“, meint sie mit einem Augenzwinkern.