Sicherheitsmaßnahmen zu Großveranstaltungen

Während der Events „Kevelaer im Licht“ am 21. und 22. März sowie dem „Brocante Markt“ am 6. April 2025 kommt es nach Auskunft der Stadt zu temporären Straßensperrungen in und um Kevelaers Innenstadt.

Um den reibungslosen Ablauf und insbesondere die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, werden einige Straßen an den Veranstaltungstagen für den Verkehr gesperrt. Diese Sperrungen blockieren die Zufahrt in die Innenstadt und schützen somit vor potenziellen Gefahren durch einfahrende Fahrzeuge.

Zum jeweiligen Zeitraum wird keine Durchfahrt in die Innenstadt möglich sein.

Die Durchfahrt für Fahrradfahrer, Fußgänger und Rettungsfahrzeuge bleibt weiterhin möglich.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bittet Bürgerinnen, Bürger und Gäste darum, sich rechtzeitig auf die Straßensperrungen vorzubereiten, und empfiehlt, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder alternative Wege in die Innenstadt einzuplanen.

Gesperrte Straßen

Straßensperrungen Kevelaer im Licht, von 16 bis 23 Uhr, Brocante-Markt, von 10 bis 19 Uhr: