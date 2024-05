Vorschulkinder müssen frühzeitig auf die Schulzeit vorbereitet werden – gerade auch im Hinblick auf den Straßenverkehr. Bereits im Kindergarten sollte ein erstes Schulwegtraining erfolgen. Dazu stattete die Verkehrswacht Kreis Kleve e. V. alle Kitas des Kreises Kleve mit dem kostenfreien Medienset „Sicher zur Schule“ aus. Finanziert wird das Projekt für ca. 3.000 Vorschulkinder zum siebten Mal durch die Unfallkasse NRW und die Sparkassen im Kreis Kleve.

Im evangelischen Kindergarten in Kleve begrüßten die Leiterin Olga Krieger und ihre Mitarbeiterinnen nun die Vertreter von Verkehrswacht, Polizei und Sparkassen. Schon vor zwei Wochen hatte Polizeioberkommissarin Stephanie Killewald auf Nachfrage der Kita einen Verkehrssicherheitstag durchgeführt, um die Kinder auf den sicheren Weg zur Schule vorzubereiten. „Die Materialien der Verkehrswacht sind dabei ein gutes Mittel, um die Arbeit in Verkehrssicherheitsarbeit in der Kita zu unterstützen. Gerade die Spiele, die im Heft beschrieben werden, eigenen sich für größere Gruppen und damit für die Kita.“

„Die Materialien wurden komplett an die Kreispolizeibehörde übergeben“, sagt Falk Neutzer, Geschäftsführer der Verkehrswacht. Peter Baumgarten, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht, ergänzt, „diese werden dann über die Verkehrssicherheitsberater und Bezirksdienste direkt in den Kitas verteilt bzw. können direkt dort abgefragt werden.“ Zum Medienset „Sicher zur Schule“ gehören ein Lernheft für die Kinder und ein informativer Elternratgeber. Für Thomas van den Bongard als Vertreter der Sparkassen im Kreis Kleve ist die Unterstützung gerade dieses Projekt sehr wichtig, da es die jüngsten Verkehrsteilnehmer im Kreis Kleve besonders fördert und ihnen die nötige Sicherheit für den Schulweg gibt. Dass Eltern, Kinder und Erzieher den Schulweg schon vor dem ersten Schultag üben, ist aus Sicht der Kreis Klever Verkehrswacht die wichtige Botschaft, die diese Aktion vermittelt.