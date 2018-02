Es ist 6 Uhr morgens und Kevelaer scheint noch zu schlafen. Da treffen sich Menschen zur Frühschicht. Frühschicht hat hier aber nichts mit Arbeitszeit zu tun. Im Gegenteil, hier kommen Menschen zusammen, um in der Passionszeit innezuhalten und einen Impuls für ein bewusstes Leben zu bekommen. Frühschichten in der Fastenzeit bietet die Pfarrgemeinde St. Marien im Petrus-Canisius-Haus jeden Mittwoch bi…



Es ist 6 Uhr morgens und Kevelaer scheint noch zu schlafen. Da treffen sich Menschen zur Frühschicht. Frühschicht hat hier aber nichts mit Arbeitszeit zu tun. Im Gegenteil, hier kommen Menschen zusammen, um in der Passionszeit innezuhalten und einen Impuls für ein bewusstes Leben zu bekommen.

Frühschichten in der Fastenzeit bietet die Pfarrgemeinde St. Marien im Petrus-Canisius-Haus jeden Mittwoch bis vor die Karwoche an. Wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si‘“ schrieb, war Jesus kein Verächter des Leibes und der „Dinge dieser Welt“. Trennung von Körper und Geist seien ungesund und verfälschten das Evangelium. Deshalb werden die Frühschichten sich mit den Sinnen des Menschen beschäftigen.

