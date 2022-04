Sherlock Holmes ermittelt in schwarz-weiß

Am Mittwoch, 27. April 2022, um 20 Uhr, verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus in einen Tatort. Das „Filmtheater Lange & Leder“ bringt „Die neuen Fälle des Sherlock Holmes“, einen spannenden Krimi, in die Wallfahrtsstadt mit. Die Ermittlungen des kultigen Meisterdetektivs erinnern an einen alten Spielfilm: Bei der Inszenierung des Filmtheaters gibt es grundsätzlich nur die Farben Schwarz, Weiß und Grau – wie beim nostalgischen Retro-Fernseher.

Ein kniffliger Fall für Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen ständigen Begleiter Dr. Watson bahnt sich auf der Bühne an: Auf der Baker Street erscheint ein mysteriöser Maskierter. Holmes wird von ihm beauftragt, die schöne, unnahbare Irene Adler zu beschatten. Die neue Aufgabe tut dem depressiven Meisterdetektiv gut. Als ein weiterer Mord geschieht und Inspektor Lestrade ihn um Mithilfe bei der Aufklärung bittet, nimmt Sherlock Holmes direkt die Spur auf. Dr. Watson würde sich lieber mit der anstehenden Hochzeit mit seiner Mary beschäftigen, aber Holmes ist bei der kleinsten Fährte nicht mehr zu stoppen. Die Einzige, der das beinahe gelingt, ist Irene Adler… „Die neuen Fälle des Sherlock Holmes“ begeistern mit Witz und Charme und entführen die Theaterbesucher*innen in die spannende und geheimnisvolle Welt des berühmtesten Detektivs aller Zeiten.

Eintrittskarten für den Schwarz-Weiß-Krimi können in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder per Telefon unter 02832 / 122-991, erworben werden. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) statt.