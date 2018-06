Am Donnerstag (7. Juni 2018) fuhr eine 28-jährige Frau aus Kevelaer mit einem Fahrrad auf dem Schravelener Niersweg in Richtung Winnekendonk. Ein unbekannter Radfahrer schloss zu ihr auf und fasste an ihr Gesäß. In englischer Sprache fragte er, ob sie einen Freund hätte. Die 28-Jährige fuhr in den Innenhof eines Gehöftes, um dem Mann zu entkommen. Der Unbekannte versuchte, ihr den Weg zur Straße zu versperren. Dem Opfer gelang es, an dem Täter vorbei zu flüchten. Der Mann fuhr dann in Richtung Kevelaer zurück. Der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85m groß, schlank und hatte schwarze Haare, die seitlich grau meliert waren. Er hatte ein südländisches Aussehen und trug ein hellblaues T-Shirt, eine 7/8 Jeans sowie eine Sonnenbrille. Die Tatzeit war gegen 17.30 Uhr. Das Fahrrad war ein silbergraues Damenrad und machte laute Fahrgeräusche.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.