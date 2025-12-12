Veranstaltet durch das Gasthaus „Zum Einhorn“ präsentiert die Kevelaerer Kultband „Sex In The Fridge“ am Samstag, 20.12.2025, die 27. Auflage ihres traditionellen Weihnachtskonzerts in der Josef-Schotten-Schützenhalle. Neben den Klassikern der Rockmusik hat die Band eine Vielzahl an neuen Stücken im Repertoire und freut sich darauf diese nun zu präsentieren. Abgerundet wird die Veranstaltung durch die After-Show-Party mit DJ. Einlass ist ab 20 Uhr, das Konzert startet ab 21 Uhr.
Der Eintritt, nur an der Abendkasse, liegt der Jahreszeit und dem Bandnamen entsprechend bei coolen 8 Euro.
