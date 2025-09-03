Seniorenfahrt 2025

Die Seniorenfahrt der Geselligen Vereine Wetten findet in diesem Jahr am Samstag, 20. September 2025, statt.

Zu dem vom Präsidium der Geselligen Vereine gemeinsam mit der Frauengemeinschaft organisierten Ausflug sind alle Wettener Bürgerinnen und Bürger, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, herzlich eingeladen.

Die Teilnehmenden werden gegen 13 Uhr zu Hause abgeholt und zum Treffpunkt an der Molkerei gefahren, wo die beliebte Fahrt durch die niederrheinische Heimatlandschaft beginnt.

Das Ziel bleibt bis zum Beginn der Fahrt traditionell ein gut gehütetes Geheimnis. Spätestens um 18 Uhr werden alle wieder zu Hause in Wetten sein.

Wer mitfahren möchte, wird gebeten, sich mit Vor- und Zunamen sowie Adressangabe bis zum 7. September per Mail (gesellige-vereine-wetten@web.de) oder telefonisch bei Ulla Voss (Tel. 2210) oder Sarah Bousart (Tel. 9250095) anzumelden.

Fahrersuche

Um die Fahrt auch dieses Jahr wieder zu einem besonderen Erlebnis für die Wettener Seniorinnen und Senioren werden zu lassen, suchen die Veranstalter noch freiwillige Fahrerinnen und Fahrer. Interessenten werden gebeten, sich kurzfristig bei Ulla Voss oder Sarah Bousart zu melden.