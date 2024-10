Von 11 bis 16 Uhr geht es am 27. Oktober im Bühnenhaus um das Thema „Demenz“ Seniorenbeirat organisiert wieder eine Gesundheitsmesse

/ von Michael Nicolas

Der Seniorenbeirat. Foto: Seniorenbeirat

Verschoben, aber nicht vergessen – das trifft in mehrfacher Hinsicht auf die mittlerweile 8. Gesundheitsmesse des Seniorenbeirats der Stadt Kevelaer zu. Denn durch Corona war eine Präsenzveranstaltung lange nicht zu denken. Nun aber ist der Weg frei für die erste Gesundheitsmesse nach 2018 im Bühnenhaus. Und die hat das ,Vergessen‘ im Fokus: „Demenz“ ist das zentrale Thema, und „gegen das Vergessen“, haben die engagierten Seniorinnen und Senioren noch hinzugefügt. Das Thema betrifft längst nicht nur Ältere, sondern beispielsweise auch Angehörige.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Gesundheitsmesse des Seniorenbeirates der Stadt, die am 27. Oktober in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus an der Bury-St. Edmunds-Straße stattfindet, ist das Thema „Demenz – gegen das Vergessen“.

Viele Fachgruppen stellen sich vor, die Information, Beratung und Hilfe anbieten können, D. Mihajlovic, Oberarzt an der Neurologischen Klinik des LVR in Bedburg-Hau, hält um 13 Uhr eine Rede zum Thema und steht noch für Fragen zur Verfügung.

Auch Anbieter von medizinischen Hilfsmitteln werden ihre Produkte präsentieren. Es wird also viel an Information geboten, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. „Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, auch wenn man aktuell nicht betroffen ist, denn Demenz kann jeden treffen“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Josef Lipka.

„Die eigene Gesundheit ist ein erheblicher Bestandteil der eigenen Zukunft, daher sollten wir mit dieser sehr acht- und sorgsam umgehen. Für die diesjährige Gesundheitsmes…