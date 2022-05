Wohnen, Teilhabe, Hilfe, Betreuung, Pflege – viele Themen für ältere Menschen Seniorenbeirat diskutiert über Wohnraum

Der Kevelaerer Seniorenbeirat tagte im Ratssaal. Foto: KB-Archiv

Es ist unstrittig, dass sich Alterspyramide und familiäres Miteinander über die Generationen hinweg verändern – und wir heute mehr denn je mit den Folgen dieser Veränderungen konfrontiert werden. Der durchaus aktive Seniorenbeirat in Kevelaer hatte sich diesbezüglich für seine Sitzung am Dienstagnachmittag mehrere Einzelthemen auf die Tagesordnung gesetzt. Schnell wurde jedoch auch klar, dass selbst diese Einzelthemen für sich noch ein weites Feld sein können…

Beispiel: Thema Wohnraum. Josef Pauls hatte angeregt, sich analog zu dem in der Politik viel diskutierten Themenkomplex aus Sicht der Senior*innen damit zu beschäftigen. Auf der Tagesordnung war das auf den Punkt „Wohnraumversorgung im Alter – Situation der Pflegeplätze“ ein wenig ,eingedampft‘ worden. Pauls erläuterte, dass seine Anregung etwas weiter gefasst sei und sich unter anderem auf das seitens der Stadt vorgestellte Wohnraumkonzept 2030 beziehe. In einem kleinen Arbeitskreis will Pauls nun mit zwei weiteren Mitgliedern des Kevelaerer Seniorenbeirates einen Fragenkatalog im Hinblick auf das städtische Konzept entwerfen und diesen dann von städtischer Seite in einer Beiratssitzung beantworten lassen. Gottfried Winkels erinnerte an ein Wohnprojekt, für das Gottfried Mülders 2018 geworben hatte, welches letztendlich aber im Folgejahr am Widerstand des Stadtrates gescheitert war (das KB berichtete). Das Projekt weist übrigens durchaus Parallelen zu den Ideen auf, die Josef Pauls …