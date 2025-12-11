Senioren-Blaskapelle Niederrhein lädt zum Konzert

Am Samstag, 20. Dezember 2025, verwandelt sich die Marien-Basilika in Kevelaer in einen Ort festlicher Musik: Die Senioren-Blaskapelle Niederrhein (SBN) gestaltet zusammen mit Basilika-Organist Elmar Lehnen ein besinnliches Adventskonzert. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Unter der Leitung von Ernst Oymanns präsentiert das 24-köpfige Ensemble bekannte Advents- und Weihnachtslieder wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Tochter Zion“. Ergänzt wird das Programm durch festliche Bläserarrangements und klassische Werke – etwa von Richard Wagner – sowie stimmungsvolle Stücke wie „Ave Maria no morro“ und „Highland Cathedral“.

Für einen besonderen Moment sorgt in diesem Jahr die erste Musikerin der Senioren-Blaskapelle. Sie spielt Klarinette und Saxophon und erweitert damit die Klangfarben der Kapelle.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein besonderes Klangerlebnis freuen: Die eindrucksvolle Akustik der Basilika verleiht den Bläserklängen und Chorälen eine feierliche Tiefe, die perfekt in die stillen Tage vor Weihnachten passt.

Statt Eintritt wird um eine freiwillige Spende zugunsten der neu überholten großen Orgel gebeten. So wird Musikgenuss zugleich zur Unterstützung der reichen Kirchenmusiktradition Kevelaers.