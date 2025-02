Seminare für Aktive der Jugendarbeit

Die Abteilung „Jugend und Familie“ des Kreises Kleve stellt für das Jahr 2025 ein umfangreiches Seminarprogramm bereit. Es richtet sich an alle, die fest angestellt oder ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Dabei gibt es Angebote für Neueinsteiger ebenso wie für bereits Aktive.

Die vollständige Liste, weitere Informationen und Anmeldeformulare finden Interessierte online unter: www.kreis-kleve.de/blick-ueber-den-zaun.

Einige Höhepunkte aus dem Programm: Die so genannte „Juleica“-Schulung findet in Kooperation mit den fünf städtischen Jugendämtern im Kreisgebiet und dem Kreis Wesel statt. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit.

Er dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis. In der „Juleica“-Schulung erhalten die Teilnehmenden grundlegende Qualifikationen für die Gründung, Leitung und Moderation von Gruppen sowie den Umgang mit Konflikten in Gruppen. Darüber hinaus geht es um Gruppen-Dynamiken und –Prozesse, aber auch um rechtliche Grundlagen.

Kletterfreunde kommen in diesem Jahr ebenfalls auf ihre Kosten: Neben der Kletterfelsen-Ausbildung wird 2025 auch eine Schulung im Hoch- und Niedrigseilgarten angeboten. Das Retten und Bergen am Felsen ist ebenfalls dabei.

Erstmalig bietet der Kreis Kleve am 17. Mai 2025 einen kreativen Fachtag für Betreuer an, die in Ferien- und Freizeitangeboten tätig sind. Dabei gibt ein Zirkuspädagoge einen Überblick über pädagogische Themen und kreative Angebote.

Weitere Angebote des Kreises Kleve im Jahresverlauf sind Erste-Hilfe-Kurse speziell für die Arbeit mit Kindern sowie Seminare zu den Themen Kinderschutz und Radikalisierung.