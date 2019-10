Seit 50 Jahren gemeinsam durchs Leben

Die Freude ist dem Goldpaar deutlich anzusehen. „Wir freuen uns auf das Fest“, bestätigen Erna und Josef Gossens mit einem erfrischenden Lachen. „Besonders auf das Ständchen“, fügt die Goldbraut an. Das Ständchen nahm das Goldpaar dann am vergangenen Sonntag am festlich geschmückten Haus entgegen. Für den Hausschmuck hatten die Nachbarn gesorgt. Mit viel Liebe und fröhlichen Stunden beim Röschen basteln schmückten sie das Haus von Erna und Josef Gossens, die sich am 30. September 1969 auf dem Kevelaerer Standesamt das Jawort gaben.

Kennengelernt hat sich das jung gebliebene Paar...