Seit 40 Jahren bei der Volksbank

Anfang August 2024 feierte Johannes Janhsen, Vorstandsmitglied der Volksbank an der Niers, sein „40-jähriges Betriebsjubiläum“ im „Poorte Jäntje“ in Goch. Zu den geladenen Gästen gehörten neben Vertretern aus Politik und Wirtschaft einige Kunden, ehemalige sowie amtierende Aufsichtsratsmitglieder und Vorstände, Kolleginnen und Kollegen, die ihn in den 40 Jahren Bankzugehörigkeit bis heute auf seinem Weg begleiteten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Wies begrüßte alle Gäste herzlich und gewährte Einblick in den Werdegang von Johannes Janhsen. Nach dem Abitur startete der Jubilar am 1. August 1984 seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Zuerst arbeitete er in der Kreditabteilung und man konnte ihn für den Auf- und Ausbau der Auslandsabteilung gewinnen. Neben dem Bankgeschäft studierte der Jubilar und legte 1993 die Prüfung zum Diplomkaufmann ab und so ging es auf der Erfolgsleiter weiter. Vom Firmenkundenbetreuer zum Bereichsleiter und mit Bestehen des Genossenschaftlichen Bankführungsseminars sowie vieler Fort- und Weiterbildungen und mit viel Fleiß und Freude an seiner Arbeit wurde er schließlich 2010 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Herr Wies bedankte sich zum Schluss seiner Rede herzlich für die bisherige gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und überreichte ihm die Ehrenurkunde der IHK.

Auch sein Vorstandskollege Wilfried Bosch ließ es sich nicht nehmen, einige Dinge aus der Zusammenarbeit und den ersten Begegnungen mit Janhsen zu erzählen. Die ersten Berührungspunkte gab es bei den Kooperationsgesprächen zwischen der damaligen Volksbank Goch-Kevelaer und der Volksbank Gelderland. In einem sind sich beide Vorstandsmitglieder auf jeden Fall einig: dass ihnen ihre Heimatbank sehr am Herzen liegt, und dass sie versuchen, allen Kunden und auch Mitarbeitenden stets lösungsorientiert zur Seite zu stehen. Dies konnte der Gocher Bürgermeister Ulrich Knickrehm nur bestätigen und bedankte sich bei Johannes Janhsen für sein immer offenes Ohr und seine Hilfsbereitschaft.

Zum Schluss kam der Jubilar selbst zu Wort. Er bedankte sich vor allem bei seiner Frau Heidi und seinen Kindern, die ihm stets den Rücken freihalten und viel Verständnis für seine Arbeit haben. Seinem Kollegen Wilfried Bosch dankte er für das erfolgreiche, respektvolle und vor allem sehr kollegiale Miteinander. Ein großes Dankeschön richtete er an seine Gäste, die Kunden und Mitarbeitenden. Seinen ehemaligen und heutigen Wegbegleitern dankte er ebenso für das Vertrauen und die stets gute Zusammenarbeit.