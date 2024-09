Am 20. September startet die beliebte Kevelaerer Kleinkunst-Reihe wieder Seit 33 Jahren unterm Kabarett-Dach

/ von Michael Nicolas

Unter anderem unterm Kabarett-Dach zu Gast in Kevelaer: Wolfgang Trepper Foto: Ingo Boelter

Über das Credo von Üdo Jürgens („Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an …“) kann dieser Bruno Schmitz, so scheint‘s, wohl nur lachen. Und das in zweifacher Hinsicht: Man sieht ihm die 77 verschmitzten Lebensjahre tatsächlich nicht an. Und auch wenn eines seiner Kabarett-Kinder mit 33 Jahren gerade mal halb so alt wie der Jürgens‘sche Startpunkt geworden ist – Schmitz hat es in seinem bewegten Kabarettisten-Leben immer wieder mit so viel kabarettistischem Leben gefüllt, dass das auch ihn selbst irgendwie jung zu halten scheint.

„Kabarett unter‘m Dach“, das ist in Kevelaer auch heute noch eine ,Marke‘, die Kleinkunstfans immer wieder unter das Dach der Begegnungsstätte lockt – oder so beliebt ist, dass gleich das benachbarte Bühnenhaus voll wird. Was vor 33 Jahren mit einem Auftritt von Helmut F. Albrecht mit seinem Programm „Hallo Chefe, alles paletti…!“ begann, lieferte zwischendurch sogar reichlich Stoff für Legenden: Dieter Nuhr, Michael Mittermeier, Richard Rogler, Matthias Beltz, Wilfried Schmickler, die Missfits, ja sogar Herbert Knebels komplettes Affentheater klemmten sich zwischen die anfangs höllisch heißen Scheinwerfer (heute sind‘s LEDs) und die winzige Spielfläche (die ist unterm Dach immer noch nicht größer).

Ruscher zum Auftakt

Diese Spielfläche reicht Barbara Ruscher am Freitag, 20. September, aus, um ein ganzes Familienimperium aufzubauen: „Mutter ist die Bestie“ heißt das abendfüllende Programm der bekannten WDR-Radiokolumnistin. Sie ist alleinerziehende Mutter R…