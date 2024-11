Am 2. Oktober starb in Kleve Pfarrer em. Franz Günter Aengenheyster. Er wurde 91 Jahre alt. Seine Leidenschaft war es, Priester zu sein

/ von Delia Evers

Günter Aengenheyster (r.) 1956 mit dem späteren Weihbischof Heinrich Janssen (l.) und Johann Baptist Lude, zeitweise Kaplan an St. Antonius Kevelaer und später Dechant im Dekanat Goch. Foto: Archiv Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Pfarrer em. Franz Günter Aengenheyster

Auf die Welt gekommen war er in Kevelaer am 4. Dezember 1932. Hier wuchs er in unmittelbarer Nähe zum Kapellenplatz im Elternhaus „Hotel Dreikönige“ auf. Jahr für Jahr sah das Kind Menschen kommen und gehen: Tausende unterwegs zur Trösterin der Betrübten, Gläubige auf Pilgerschaft.

Menschen, die sich für ihre Suche nach Glaube und Trost auf den Weg machten, begleitete er später als Priester – die längste Zeit als Pfarrer in Kranenburg – über viele Jahrzehnte. Im Seelenamt für Günter Aengenheyster am Donnerstag, 10. Oktober, sangen wohl 400 bis 500 Mitfeiernde in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul zu Kranenburg: „Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh …“ Wem er selbst sich bei seinen Wanderungen anvertraute, sangen sie auch: „Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens.“