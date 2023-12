… ist Josef Sautmann. Und das nicht nur als Frisörmeister. Ein Blick auf 75 Jahre Leben. Sehr oft in die Haare geraten …

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Josef Sautmann

Es gibt nicht viele Kevelaerer, die anderen so oft in die Haare geraten sind, wie dieser Mann. Am Montag, 11. Dezember, wird Josef Sautmann 85 Jahre alt. Kamm und Schere sind dem Frisörmeister über Jahrzehnte zu Körperteilen geworden, die seine Hände verlängern. Das hat viel mit seinen Augen zu tun. Aber das lüften wir später…

Josef Sautmann kommt 1938 in Recklinghausen zur Welt, die gerade auf den größten Krieg aller Zeiten zusteuert. Josef ist vier, als der Vater – inzwischen mitten im Krieg – seine fünf Kinder aus der Schusslinie bringt. Er gibt Josef, weg von den geliebten Eltern, bei Tante Anna Niehoff ab. „Zweieinhalb Jahre lang hatte ich nur Heimweh“, erinnert sich Josef Sautmann, „ein Trauma“.

Als er heim darf und eingeschult wird, setzt es für kleinste Vergehen in der Klasse Prügel. Die Kinder kämpfen sich durch die Zeit. Nach dem Abschluss 1953 tritt Josef in Emsdetten eine Lehrstelle an. Er soll Textilkaufmann werden und wohnt im Haushalt von Onkel Anton Sautmann. Von Cousine Eli…