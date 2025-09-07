Open-Air-Gottesdienst fand unter dem Dach der evangelischen Kirche statt Segensreiche Zeit in der Jesus-Christus-Kirche

/ von Geertje Wallasch

Noah Johnson, Yvonne Brück und Cristina Kielich während des Gottesdienstes Foto: gee

Dass der Gottesdienst wegen Regens doch nicht wie geplant draußen im Garten der Kirchengemeinde stattfindet, sondern in der Jesus-Christus-Kirche, tut diesem besonderen Format keinen Abbruch. Fünf Pfarrerinnen des Südkreises im Evangelischen Kirchenkreis Kleve bieten diesen Gottesdienst nun schon zum dritten Mal im Sommer an. Nach Issum und Geldern findet er diesmal in Kevelaer statt.

Segen von oben für Landwirte und Gärtner

Die Hausherrin der Gemeinde Kevelaer, Pfarrerin Karin Dembek, begrüßt die Menschen zum Gottesdienst mit der Überschrift ‚Unter Gottes Segen‘. „Gut, dass die Kirche nebenan steht, wenn es regnet und der Segen von oben kommt“, der von Landwirten und Gärtnern gewünscht sei in diesen Tagen, so Dembek.

Fünf Pfarrerinnen

Die Pfarrerinnen im Südkreis: Yvonne Brück, Issum; Karin Dembek, Kevelaer; Sabine Heimann, Geldern; Ulrike Schalenbach, Straelen-Wachtendonk, und Karin Stroband-Latour, Kerken, sowie die Vikarin Cristina Kielich haben diesen Gottesdienst zu etwas sehr Besonderem gemacht.

Wie es sich anfühlt

Yvonne Brück fragt sich während einer Aktion am Stehpult, die sie gemeinsam mit Cristina Kielich hält, wie es sich für sie anfühlt, wenn sie gesegnet ist. Für sie ist es ein Segen, wenn etwas unter die Haut geht. „Wenn ich ein gutes Buch lese, das mich berührt.“ Es sei etwas, was…