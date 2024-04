Secondhandladen KuK braucht Hilfe

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Secondhandladen „KuK“ in der Amsterdamer Straße 25 in Kevelaer unterstützen hilfsbedürftige Familien, Alleinerziehende und vor allem die Kinder. Die Nachfrage nach gut erhaltener Baby- und Kinderkleidung, Kinderwagen etc. ist zurzeit so groß, dass die ohnehin schon vielen engagierten Frauen um weitere Unterstützung von fitten Frauen jeden Alters bitten.

Die Frauen arbeiten in festen Gruppen entsprechend der Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags Vormittag (9-12 Uhr) , montags und donnerstags Nachmittag (14-17 Uhr).

Frauen, die Interesse haben, an einer der 3-stündigen Schichten im Laden ehrenamtlich mitzuhelfen, können sich während der Öffnungszeiten direkt im Laden oder unter 02832-9784500 melden.

Den Kinder-Second-Hand-Laden KuK gibt es in Kevelaer seit 2004. Auf rund 120 Quadratmetern wird ein reichhaltiges Angebot rund um das Kind zu niedrigen Preisen angeboten – von Umstandskleidung, Babyausstattung über Kinderkleidung bis hin zu Spielsachen, Kinderwagen und Kinderbetten. Bei der Verwendung der eingehenden Sachspenden arbeiten die Ehrenamtlichen des KuK eng mit Kirchengemeinden und anderen Hilfsorganisationen zusammen.

Das Konzept, gespendete und gut erhaltene Kleidung und Kinderzubehör nicht zu verschenken, sondern zu niedrigen Preisen anzubieten, hat sich bewährt. Dadurch fühlen sich die Kundinnen wertgeschätzt. Sie können in einem mit viel Liebe eingerichteten Laden aus dem Sortiment an gut erhaltenen, sauberen und schön präsentierten Waren frei entscheiden, was sie kaufen möchten, und bekommen nicht Kleidung „zugeteilt“. Jeder ist willkommen und kann im KuK einkaufen.