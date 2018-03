Ab Dienstag, 3. April, gibt es ein neues Geschäft in Kevelaer: „Die Kinderstube“. Denise Kotara eröffnet ihren Kinder-Second-Hand-Laden. Gegenüber vom Petrus-Canisius-Haus liegt er an der Busmannstraße 10, in unmittelbarer Nähe zum Kapellenplatz. Damit macht sich die 33-Jährige selbstständig. Noch ist sie mit den Vorbereitungen beschäftigt, ettikettiert, bügelt, ordnet und dekoriert. „Aber ich freu mich drauf“, sagt die junge Mutter. Gemeinsa…