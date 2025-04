Sechs Verletzte bei Unfall

Am Donnerstag, 3. April 2025, kam es gegen 17.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Schloß-Wissener-Straße / Et Grotendonk zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 47-jährige Frau aus Goch mit einem weißen Hyundai i20, in welchem sich noch drei weitere Personen befanden, die Schloß-Wissener-Straße. Im Kreuzungsbereich Et Grotendonk / Schravelner Straße beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen, um auf der Schravelner Straße Ihre Fahrt in Fahrtrichtung Winnekendonk fortzusetzen.

Die Frau missachtete einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, bei welchem es sich um einen mit zwei Personen besetzten 3er BMW handelte. Durch die Kollision wurde die Frau aus Goch schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die fünf weiteren Personen wurden leicht verletzt, zur ambulanten Behandlung aber dennoch ins Krankenhaus verbracht. Bei den Personen handelte es sich um eine 46-jährige Frau, einen 9- bzw. 12-jährigen Jungen, alle aus Goch, welche im Hyundai i20 saßen bzw. um einen 22-jährigen Fahrer und eine 21-jähriger Beifahrerin, beide aus Kiel, im BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.