Seán Feeny veröffentlicht Debütsingle

Der irische Singer-Songwriter Seán Feeny veröffentlichte am Montag, 11. August 2025, seine gefühlvolle Debütsingle „1969“ – eine bewegende Folk-Pop-Ballade, „inspiriert von Familie, Geschichte und dem unerschütterlichen Geist der Hoffnung“.

Bevor Seán Feeny mit 19 Jahren in seine irische Heimat zurückkehrte, wuchs er in Kevelaer auf, wo er stark in das Gemeindeleben eingebunden war.

Das von Musiker und Komponist Orri McBrearty produzierte Lied trägt den Titel des Jahres, in dem Feenys Eltern, Seán Senior und Kathleen, heirateten. So wird ihr persönlicher Meilenstein in das größere Geflecht der irischen Geschichte eingebettet.

Ausgehend von der Titelseite der „Irish News“ am Tag ihrer Hochzeit – dem schon erwähnten 11. August 1969 – reflektiert die Single eine Zeit der Liebe und des Umbruchs, als der Norden am Rande der „Troubles“ stand.

Textlich verbindet Seán Feeny die damaligen Schlagzeilen – von der Rückkehr der Apollo-Astronauten zur Erde bis hin zu Meldungen über Brandanschläge in Belfast und Friedensappelle im Norden – mit einem intimen Refrain, der Standhaftigkeit bekräftigt: „We’re still here, even if they told us we were never meant to be / We’re still here, working hard to be a family / We’re still here, we’re still here.“

Seán Feeny sagte: „Ich wollte etwas schreiben, das meine Eltern und die Welt, in die sie als frisch verheiratetes Paar hineintraten, würdigt. 1969 war eine Zeit unglaublicher Unsicherheit für so viele Menschen in Irland, aber auch eine Zeit der Liebe und neuer Anfänge für sie. Dieses Lied ist eine Hommage daran und eine Botschaft der Hoffnung für uns alle: dass wir trotz aller Schwierigkeiten noch hier sind – noch stehen – noch lieben.“

Mit seinem melodischen Folk-Pop-Sound und der gefühlvollen Erzählweise kündigt „1969“ Seán Feeny als eine kraftvolle neue Stimme der irischen Musik an, die Tradition mit zeitgenössischem Songwriting verbindet und Themen wie Familie, Resilienz und Zugehörigkeit erforscht.

Seit seiner Veröffentlichung erfährt Seán Feenys Debüt große Resonanz in nationalen und regionalen Radiosendern sowie in Presseberichten auf nationaler und regionaler Ebene.

Für das dazugehörige offizielle Musikvideo kehrte Seán Feeny gemeinsam mit Filmemacher Charlie Joe Doherty zu den Wurzeln seiner Familie nach Belfast zurück, um die Orte und Erinnerungen einzufangen, die die Botschaft und Widmung des Songs inspirierten.

