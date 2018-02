Vor rund anderthalb Monaten, nur eine Woche vor Weihnachten, gab der Kevelaerer SV bekannt, dass ab sofort mit Sandro Scuderi ein neuer Sportlicher Koordinator die Geschicke der Fußballabteilung führen soll. Der 38-jährige gebürtige Weezer hatte bis Mitte 2017 als Trainer des SV Sonsbeck fungiert, nun zog es Scuderi in seine Wahlheimat Kevelaer, bis Mitte 2019 ist sein Engagement zunächst befristet. Ein großer Vorteil ist dabei auch die enge Verbindung zu Ferhat Ökce, dem Trainer der Ersten Mannschaft des KSV. „Es war uns ein großes Anliegen, die Position des Sportlichen Koordinators zu schaffen. Sandro und ich sind schon lange befreundet, ich war bereits als sein Co-Trainer aktiv. Daher haben wir uns um ihn bemüht. Er war mein Wunschkandidat, ich habe ein großes Vertrauen in ihn. Insbesondere in organisatorischen Dingen kann er eine große Hilfe für uns sein“, sagte Ökce. Im Interview mit dem Kevelaerer Blatt spricht Scuderi über seine Aufgaben und Ziele, die Perspektiven des KSV und seine Verbindung zur Stadt.



Vor rund anderthalb Monaten, nur eine Woche vor Weihnachten, gab der Kevelaerer SV bekannt, dass ab sofort mit Sandro Scuderi ein neuer Sportlicher Koordinator die Geschicke der Fußballabteilung führen soll. Der 38-jährige gebürtige Weezer hatte bis Mitte 2017 als Trainer des SV Sonsbeck fungiert, nun zog es Scuderi in seine Wahlheimat Kevelaer, bis Mitte 2019 ist sein Engagement zunächst befristet. Ein großer Vorteil ist dabei auch die enge Verbindung zu Ferhat Ökce, dem Trainer der Ersten Mannschaft des KSV. „Es war uns ein großes Anliegen, die Position des Sportlichen Koordinators zu schaffen. Sandro und ich sind schon lange befreundet, ich war bereits als sein Co-Trainer aktiv. Daher haben wir uns um ihn bemüht. Er war mein Wunschkandidat, ich habe ein großes Vertrauen in ihn. Insbesondere in organisatorischen Dingen kann er eine große Hilfe für uns sein“, sagte Ökce. Im Interview mit dem Kevelaerer Blatt spricht Scuderi über seine Aufgaben und Ziele, die Perspektiven des KSV und seine Verbindung zur Stadt.

KB: Hallo Sandro, herzlich Willkommen beim KSV! Beschreibe doch einmal deinen bisherigen Werdegang als Trainer in einigen Sätzen…Scuderi: Das ist schwierig! (lacht) Angefangen habe ich vor einigen Jahre…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.