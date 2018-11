Dem heißen Sommer sein Dank: Die Freibadsaison verlief absolut positiv: 85.339 „Wasserratten“ besuchten das Bad, im Vorjahr waren es noch 41.160. Marieluise Schoofs (CDU) dankte Verwaltung und Bäderverein für die gute Zusammenarbeit und für zwei zusätzliche Öffnungstage.

Doch es gab auch kritische Aspekte. Johann-Peter van Ballegooy (KBV) mahnte das Fehlen einer Behindertentoilette an. Die Verwaltung signalisierte jedoch, dass man damit ab 2021 rechnen könne, solange arbeite man an einer provisorischen Lösung.

Ausführlicher debattiert wurde bei der letzten Sportausschusssitzung die Situation des Hallenbades. „Nicht alle Dinge in einem Bau sin…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by