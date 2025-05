Schwimmbad-Spinde aufgebrochen und PKW gestohlen

Am Freitagmorgen (23. Mai 2025) gegen 06:15 Uhr haben unbekannter Täter zwei Spinde in den Umkleiden des Hallenbads an der Straße Hüls aufgebrochen. Aus einem der Schließfächer entwendeten sie mehrere Wertsachen, darunter auch einen Fahrzeugschlüssel. Die Täter stahlen anschließend mit dem Schlüssel den dazugehörigen Wagen, einen weißen Hyundai i20 mit dem Kennzeichen KLE-VH 276, vom Parkplatz Hülsparkstadion. Auf einer Überwachungskamera sind zwei Tatverdächtige zu sehen, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Männlich - bekleidet mit einer dunklen Hose mit Reflektoren im Wadenbereich, einem schwarz-grauen Kapuzenpullover mit schwarzer Kapuze, einer grauen Übergangsjacke der Marke Puma mit Reflektoren am oberen Rücken sowie blauen Adidas-Sneakern; Basecap mit Camouflage-Muster

Täter 2:

- Männlich - Bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer hellen, patchwork-ähnlichen Zip-Jacke mit heller Kapuze und grau-blauen Sneakern. Er trug eine schwarze Cap und Sonnenbrille.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen geben können oder den entwendeten Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.