Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstag, 5. Oktober 2024, um 18.12 Uhr kam die 19-jährige Fahrerin eines VW Golf Cabrio auf der Kapellener Straße aus Richtung Wetten kommend erst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige fuhr erst rechts in den Grünstreifen und lenkte dann quer über die Kapellener Straße in den linksseitigen Grünstreifen. Dabei touchierte sie noch ein Verkehrszeichen, bevor der VW in einer Böschung zum Stehen kam. Die Fahrertür war verkeilt. Die Fahrerin aus Kevelaer musste durch das geöffnete Dach des Cabrios das Auto verlassen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der VW wurde abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme war die Kapellener Straße voll gesperrt.