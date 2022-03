Schwerer Verkehrsunfall auf Weller Landstraße

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit seinem Piaggio Roller die Weller Landstraße in Richtung Well als auf Höhe der Twistedener Straße ein 78-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem Bus von der Twistedener Straße nach links auf die Weller Landstraße in Richtung Walbecker Straße abbog.

Trotz einer Bremsung konnte der 58-Jährige einen Zusammenstoß zwischen seinem Roller und dem Bus nicht verhindern. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.