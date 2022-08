Schwerer Unfall mit Rettungswagen an Weller Landstraße

Am Freitag, 26. August 2022, gegen 12.35 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Weller Landstraße / Walbecker Straße mal wieder ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befuhr die Weller Landstraße in Richtung der Bundesstraße 9 unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn (Sonder- und Wegerechte), weil eine nach einem Unfall verletzte Person ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

Aus Richtung Walbecker Straße kommend fuhr eine 39-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Polo in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Rettungswagen. Sie wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie, nach notärztlicher Versorgung vor Ort, schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen.

Die beiden Mitarbeitenden des Rettungsdienstes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die verletzte Frau, die sich bereits im Rettungswagen befand, konnte zeitnah mit einem anderen ins Krankenhaus transportiert werden.

Während der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle weiträumig ab. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.