Schwedischer Stummfilm bei netflix zu sehen

Schon seine Aufführung in der Basilika, damals musikalisch von Elmar Lehnen und interpretatorisch von Dr. Bastian Rütten begleitet, war interessant. „Die Wallfahrt nach Kevelaer“, ein 1921 veröffentlichter schwedischer Stummfilm, dem das Heine-Gedicht zugrunde liegt, war 2019 dort gezeigt worden, nachdem sich die Kunde von der Restaurierung über das Bonner Stummfilmfestival in die Wallfahrtsstadt getragen hatte. Vorher gab es damals eine Einführung mit dem schwedischen Filmarchivar Magnus Rosborn, der für diese Restaurierung verantwortlich zeichnete.

Nun hat es der Film, für den in schwedischen Filmstudios Kevelaerer Kulissen aufwändig nachgebaut worden waren, endgültig in die Moderne geschafft: Das US-amerikanische Medienunternehmen „netflix“ hat den Film ab sofort in seinem kostenpflichtigen Streaming-Angebot.