Am Donnerstag, 4. Juli 2019, zwischen 13 und 15 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Twistedener Straße in Kevelaer einen schwarzen Mercedes ML 320 CDI 4Matic mit dem Kennzeichen KLE-JV100. Der elf Jahre alte Mercedes war in der Nähe der Biegstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Twisteden geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.